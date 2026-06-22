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/ ©Anders Andersen/Pixabay
Symbolfoto
Das Bild auf 5min.at zeigt ein am Boden liegendes Fahrrad.
Ein E-Biker wurde am Montag im Gemeindegebiet von Bad Erlach von einem Auto erfasst und tödlich verletzt.
Bad Erlach
22/06/2026
Verkehrsunfall

Tödliche Kollision: E-Biker stirbt noch an Unfallstelle

Zu einem folgenschweren Verkehrsunfall kam es am Montagvormittag in Niederösterreich. Ein E-Biker (73) wurde von einem Auto erfasst. Er erlag noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(96 Wörter)
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Die Lenkerin – eine 78-jährige Frau aus dem Bezirk Wiener Neustadt – dürfte denvon rechts kommenden 73-jährigen E-Biker beim Überqueren eines Kreuzungsbereiches im Gemeindegebiet von Bad Erlach (Bezirk Wiener Neustadt / Niederösterreich) übersehen haben. In der Folge kam es zu einer folgenschweren Kollision.

Jede Hilfe kam zu spät

Laut der Polizei erlag der Radfahrer noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen – trotz sofort eingeleiteter Rettungsmaßnahmen. „Die 78-Jährige blieb bei dem Vorfall unverletzt blieb“, heißt es vonseiten der Beamten abschließend.

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