Blutiger Streit: Frau soll Ex-Partner niedergestochen haben

Ein Streit mit der ehemaligen Lebensgefährtin (36) endete für einen Mann (37) im Universitätsklinikum Wiener Neustadt. Die Frau steht in Verdacht, ihren Ex niedergestochen zu haben. Sie wurde festgenommen.

Zu dem Vorfall soll es bereits am vergangenen Donnerstag, dem 18. Juni 2026, gekommen sein. Ein Nachbar hatte den 37-jährigen Mann aus dem Bezirk Wiener Neustadt (Niederösterreich) mit einer Stichwunde im Bauch aufgefunden und die Einsatzkräfte verständigt. „Er wurde nach der Erstversorgung vor Ort in das Universitätsklinikum Wiener Neustadt verbracht“, heißt es vonseiten der Beamten der Polizeiinspektion Eggendorf, welche inzwischen die Ermittlungen aufgenommen haben.

Streit mit der Ex eskaliert?

Offenbar ist es im Vorfeld zu einer heftigen Auseinandersetzung zwischen dem Verletzten und seiner 36-jährigen ehemaligen Lebensgefährtin aus Wiener Neustadt gekommen. Im Zuge dessen soll sie dem Mann ein Küchenmesser in den Bauch gerammt haben. Die Frau wurde vorläufig festgenommen. Sie zeigt sich nicht geständig. Dennoch wurde sie auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt in die Justizanstalt eingeliefert. Für sie gilt natürlich die Unschuldsvermutung.