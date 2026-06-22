Trio betrieb zwei Cannabisplantagen in Niederösterreich

Niederösterreichische Polizisten haben in Strasshof (Bezirk Gänserndorf) zwei Cannabis-Plantagen ausgehoben. Die Tatverdächtigen waren gerade mit der Ernte beschäftigt.

Aufgrund des starken Cannabisgeruchs waren Beamte der Polizeiinspektion Deutsch-Wagram zu einer Liegenschaft in Strasshof an der Nordbahn gerufen worden. Im Keller des Hauses machten sie eine unerwartete Entdeckung. „Dort fanden die Polizistinnen und Polizisten zwei Beschuldigte vor, die gerade mit dem Abernten einer Cannabisplantage beschäftigt waren“, heißt es in einer Pressemitteilung der Landespolizeidirektion. Ein dritter Tatverdächtiger wurde im Nahbereich festgenommen.

Zweite Drogen-Plantage entdeckt

Die Staatsanwaltschaft Korneuburg ordnete weitere Ermittlungen an, durch die eine zweite Plantage in einem anderen Wohnhaus in Strasshof an der Nordbahn entdeckt wurde. Insgesamt konnten mehr als 320 Cannabispflanzen sowie eine nicht registrierte Langwaffe von der Polizei sichergestellt werden.

©LPD NÖ Zwei Cannabis-Plantagen wurden Bezirk Gänserndorf (Niederösterreich) ausgehoben.

Drei Festnahmen

Die Tatverdächtigen – es handelt sich um eine 49-jährige Frau, einen 43-jähriger Mann sowie einen 53-jähriger Mann (allesamt aus Wien) – zeigten sich bei den Einvernahmen nicht geständig. Sie wurden in die Justizanstalt Korneuburg eingeliefert. Für sie gilt natürlich die Unschuldsvermutung.