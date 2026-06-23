Kurioser Unfall: Lenkerin wollte aussteigen, dann rollte Auto los

Mit einem ungewöhnlichen Einsatz wurde die Feuerwehr Mödling am Montagnachmittag (22. Juni) konfrontiert. Eine Frau wollte in der Gumpoldskirchner Straße aus ihrem Auto aussteigen, als es plötzlich ins Rollen kam. Dabei geriet ihr Bein zwischen die geöffnete Fahrertür und das Fahrzeug und wurde eingeklemmt. Und zwar so fest, dass sich die Lenkerin nicht mehr selbst befreien konnte.

Florianis handelten rasch

Nach drei Brandeinsätzen in Folge wurde die Feuerwehr Mödling zu der Dame in Not gerufen. „Binnen weniger Minuten rückten drei vollbesetzte Fahrzeuge in die Gumpoldskirchner Straße aus“, so die Florianis. Und sie handelten rasch. Die Einsatzkräfte sicherten das Fahrzeug zunächst mit Keilen gegen weiteres Abrutschen. Anschließend schoben sie den Pkw händisch ein Stück zurück, um die eingeklemmte Frau zu befreien. Parallel dazu versorgte der Rettungsdienst die Lenkerin noch im Fahrzeug.

©Feuerwehr Mödling Die Florianis rückten sofort aus, … ©Feuerwehr Mödling … um die Frau aus ihrer misslichen Lage zu befreien.

Feuerwehr unterstützte Rettung

„Im Anschluss unterstützten mehrere Feuerwehrmitglieder bei der Bergung der Lenkerin aus ihrem PKW“, schildert die Feuerwehr Mödling. Mithilfe eines Tragetuchs wurde sie aus dem Auto und auf die Trage des Rettungswagens gehoben. Ihr Auto war fahrtüchtig und wurde von den Florianis im dortigen Kleingarten geparkt. Nach rund einer Stunde war der Einsatz beendet.