Mit 219 km/h ohne Führerschein erwischt: Jetzt ist das Auto weg

Mit 219 km/h statt der erlaubten 130 km/h raste ein 22-Jähriger am Sonntag über die A5 im Weinviertel. Doch das war nicht alles, was der junge Mann auf dem Kerbholz hatte.

Bedienstete der Autobahnpolizeiinspektion Großkrut führten am 22. Juni 2026 Geschwindigkeitsmessungen auf der A5 (Nord/Weinviertel-Autobahn) durch. Und dabei ging ihnen ein besonders schneller Raser ins Netz: Wie die Polizei schildert, wurde sie gegen 15 Uhr im Gemeindegebiet von Mistelbach (Niederösterreich) auf ein Auto aufmerksam, das mit exzessiver Geschwindigkeit unterwegs war. „Eine Messung ergab einen Wert von 219 km/h bei einer in diesem Bereich erlaubten Höchstgeschwindigkeit von 130 km/h“, so die Polizei.

Auto weg, Anzeige raus

Die Beamten hielten das Fahrzeug im Ortsgebiet von Drasenhofen an und kontrollierten den Lenker, einen 22-jährigen Tschechen. Es folgte eine Überraschung: Der junge Mann hatte weder einen Führerschein und nur eine Kopie des Zulassungsscheines dabei. „Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt und der Pkw vorläufig sichergestellt. Er wird nach Abschluss der Erhebungen der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde angezeigt“, so die Polizei abschließend.