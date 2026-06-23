Toter Fuchs löst Unfall aus – jetzt sucht die Polizei nach dunklem SUV

Ein 49-jähriger Mann aus dem Bezirk Lilienfeld war am 23. Juni in der Früh mit dem Motorrad auf der B20 im Gemeindegebiet von Lilienfeld (Niederösterreich) unterwegs. Er fuhr von Lilienfeld in Fahrtrichtung Traisen, als es gegen 5.35 Uhr passierte: Laut Aussagen des Motorradfahrers lag ein toter Fuchs auf der Gegenfahrbahn, weshalb ein entgegenkommendes Fahrzeug ein Ausweichmanöver startete. „Der 49-Jährige sei dadurch zum Auslenken ins Bankett genötigt worden, um einen Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Fahrzeug zu verhindern“, schildert die Polizei. Der Motorradfahrer stürzte und wurde verletzt. Er wurde vom Rettungsdienst in das Landesklinikum Lilienfeld gebracht.

Polizei bittet um Hinweise zu fahrerflüchtigem Lenker

Der bislang unbekannte Lenker des entgegenkommenden Fahrzeugs hielt nicht an der Unfallstelle an, um dem Verunfallten Erste Hilfe zu leisten. Und auch später meldete er sich nicht bei der Polizei, die nun nach dem Fahrer sucht. „Laut Angaben des Opfers dürfte es sich bei dem fahrerflüchtigen Fahrzeug um einen dunkel lackierten SUV gehandelt haben“, so die Beamten. Sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang oder zum bislang unbekannten Fahrzeuglenker/zur bislang unbekannten Fahrzeuglenkerin werden an die Polizeiinspektion Lilienfeld (059133-3120) erbeten.