Pilot entdeckt Waldbrand in Gutenstein: 60 Florianis im Einsatz

Ein Pilot hat am Montagabend einen möglichen Waldbrand aus der Luft entdeckt und Alarm geschlagen. Die Suche nach der Brandstelle gestaltete sich schwierig – erst nach rund einer Stunde wurde sie gefunden.

Ein aufmerksamer Pilot hat am Montagabend (22. Juni) vermutlich Schlimmeres verhindert. Aus einem Flugzeug bemerkte er eine Rauchentwicklung in einem Waldgebiet in Gutenstein (Bezirk Wiener Neustadt, Niederösterreich) und verständigte die Austro Control, die daraufhin die Einsatzkräfte alarmieren ließ. Die Feuerwehren Gutenstein, Rohr im Gebirge und Pernitz rückten daraufhin aus.

Suche nach Brandort „äußerst herausfordernd“

Vor Ort stellte sich heraus, dass e zu einem Waldbrand im Bereich des Matzingtals gekommen war. Das Bezirksfeuerwehrkommando Wiener Neustadt schildert die Situation wie folgt: „Die Suche nach der Brandstelle gestaltete sich als äußerst herausfordernd. Erst nach rund einer Stunde gelang es Einsatzleiter und Kommandant Patrick Herger, die genaue Einsatzstelle zu lokalisieren.“ Grund für die Schwierigkeiten bei der Suche war, dass der Brand in einem schwer zugänglichen Waldgelände ausgebrochen war.

60 Feuerwehrleute im Einsatz

Zur Erkundung des Waldgebietes wurde auch die Polizei hinzugezogen. Ein Hubschrauber mit Wärmebildtechnik (FLIR) unterstützte die Einsatzkräfte bei der Suche nach weiteren Glutnestern und bei der Lagebeurteilung aus der Luft. Neben den Feuerwehren Gutenstein, Rohr im Gebirge und Pernitz wurden weitere Wehren zur Unterstützung angefordert. Tanklöschfahrzeuge aus Waidmannsfeld-Miesenbach, Muggendorf, Thal und Oed rückten ebenfalls aus. Insgesamt standen zuletzt rund 60 Feuerwehrmitglieder im Einsatz. Wie groß die betroffene Fläche ist und wodurch der Waldbrand ausgelöst wurde, war zunächst noch unklar. Die Löscharbeiten dauerten am Montagabend weiterhin an.