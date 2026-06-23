Großeinsatz: Stundenlange Sperre nach Crash auf B4

Auf der Bundesstraße 4 bei Ziersdorf in Hollabrunn (Niederösterreich) ist es am Dienstag zu einem Unfall zwischen einem Auto und einem Betonmisch-Lkw gekommen. Eine Person wurde verletzt, die Straße war rund vier Stunden gesperrt.

Wie die Freiwillige Feuerwehr Glaubendorf berichtet, wurde die Einsatzmannschaft kurz nach 7.40 Uhr zu einem Unfall mit dem Alarmstichwort „Pkw gegen Lkw – Person verletzt“ auf die Bundesstraße 4 im Bereich der Umfahrung Ziersdorf alarmiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte bot sich ein deutliches Schadensbild: Der Wagen war nach der Kollision im linken Straßengraben in Fahrtrichtung Horn zum Liegen gekommen, nachdem er sich offenbar überschlagen hatte. Auch der Betonmisch-Lkw kam im gegenüberliegenden Straßengraben in Fahrtrichtung Wien zum Stillstand.

©FF Glaubendorf | Aufwendige Bergung nach schwerem Unfall auf der Bundesstraße 4.

Lenker bereits von Rettung versorgt

Beide Fahrzeuglenker waren beim Eintreffen der Feuerwehr bereits außerhalb ihrer Fahrzeuge und wurden vom Roten Kreuz Ziersdorf medizinisch betreut. Der Lkw-Fahrer wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Der Autofahrer blieb laut Einsatzbericht unverletzt.

Ölbindemittel und erste Sicherungsmaßnahmen

Die Feuerwehr sicherte zunächst aus dem Lkw austretendes Motoröl mit Auffangwannen und Ölbindemitteln, um eine weitere Ausbreitung zu verhindern. Der Wagen wurde anschließend mithilfe einer Seilwinde des Rüstlöschfahrzeugs wieder aufgerichtet, um mögliche weitere Flüssigkeitsaustritte zu kontrollieren. Diese konnten jedoch ausgeschlossen werden. Das Fahrzeug wurde danach von einem selbst organisierten Abschleppdienst entfernt.

Aufwendige Bergung des Betonmischers

Für die Bergung des deutlich schwereren Betonmisch-Lkw musste schweres Gerät angefordert werden. Die Feuerwehr Hollabrunn rückte mit einem 50-Tonnen-Kran an, um die Bergung zu unterstützen. Der Lkw wurde zunächst mithilfe von Zurrgurten gesichert, um die aufliegende Mischtrommel zu stabilisieren. Danach konnte das Fahrzeug mit dem Kran auf die Räder gestellt und anschließend mit einer Seilwinde aus dem Graben gezogen werden.

Reparaturen noch an der Unfallstelle

Aufgrund beschädigter Bremsen sowie Schäden an Achsen und Reifen war der Lkw zunächst nicht fahrbereit. Noch vor Ort wurden gemeinsam mit Mechanikern des Unternehmens provisorische Reparaturen durchgeführt, um das Fahrzeug transportfähig zu machen. Erst danach konnte der Betonmischer mit einem Kranfahrzeug und Abschleppstange von der Bundesstraße entfernt werden. Die Bergearbeiten zogen sich bis in die Mittagsstunden. Bei rund 30 Grad Celsius waren die Arbeiten für alle Einsatzkräfte besonders anstrengend. Die B4 blieb während der gesamten Bergungs- und Aufräumarbeiten für mehrere Stunden gesperrt.