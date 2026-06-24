Nach Großbrand im Gasthaus Gamshöhe: „Wir haben nur noch einander“

Das Gasthaus Gamshöhe war für die Betreiberfamilie weit mehr als ein Lokal. Nach einem schweren Brand steht sie nun vor den Trümmern ihres Zuhauses.

Ein schwerer Brand hat am Dienstagnachmittag, dem 23. Juni 2026, das Gasthaus Gamshöhe am Bisamberg getroffen. Für die Betreiberfamilie ist das ein schwerer Schicksalsschlag. „Unser geliebtes Zuhause hat gebrannt“, schreibt sie in einem emotionalen Beitrag. Die Gamshöhe sei nicht nur ein Gasthaus gewesen, sondern das Zuhause der Familie – ein Ort voller Erinnerungen, Feiern und gemeinsamer Momente.

Persönliche Dinge und Dokumente verloren

Die Familie berichtet, dass sie nicht nur persönliche Gegenstände und wichtige Dokumente verloren habe. Mit dem Haus seien auch ein Teil ihrer Träume, ihrer Geschichte und ihres Herzens in Flammen aufgegangen. „Im Moment haben wir nur noch einander und das, was wir am Körper tragen“, heißt es weiter.

Rund 100 Feuerwehrleute im Einsatz

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand das Dachgeschoss des Gasthauses bereits in Vollbrand. Insgesamt waren fünf Freiwillige Feuerwehren mit 20 Fahrzeugen und rund 100 Mitgliedern im Einsatz. Die Löscharbeiten wurden durch die fehlende Hydrantenversorgung im Nahbereich sowie die hohen Außentemperaturen erschwert. Das Löschwasser musste im Pendelverkehr zur Einsatzstelle gebracht werden.

Drei Katzen gerettet, drei Personen verletzt

Im Zuge des Einsatzes konnten drei Katzen aus dem Gebäude gerettet werden. Drei Personen wurden mit Verletzungen unbestimmten Grades in ein Krankenhaus gebracht. Auch das Rote Kreuz, die Polizei, EVN Wasser und die Wiener Netze standen im Einsatz. Die Betreiberfamilie bedankt sich bei der Feuerwehr, Nachbarn, Freunden, Gästen und allen Menschen, die bereits Hilfe angeboten haben. Gleichzeitig bittet sie darum, auf Spekulationen oder unangebrachte Kommentare zu verzichten. In den nächsten Tagen wolle man sich persönlich bei Brautpaaren, Geburtstagskindern, Gästen und Partnern melden.