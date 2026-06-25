Wiener gerät auf Gegenfahrbahn: Zwei Verletzte bei Motorradunfall in Niederösterreich

Der Unfall ereignete sich Mittwochabend, am 24. Juni 2026 gegen 20 Uhr. Ein 33-jähriger Wiener war mit seinem Motorrad gerade in Richtung Rainfeld unterwegs, als ihm ein 21-jähriger Niederösterreicher mit einer 22-jährigen Frau am Sozius entgegenkam. Aufgrund eines Fahrfehlers dürfte der 33-Jährige dann aber in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn geraten und mit dem anderen Motorrad kollidiert sein, berichtet die Polizei nun. Beide Lenker stürzten, wurden verletzt und ins Krankenhaus nach Lilienfeld gebracht. Die Mitfahrerin blieb unverletzt, so die Beamten abschließend.