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Symbolfoto
Bild auf 5min.at zeigt einen Person auf dem Motorrad.
Bei einem Motorradunfall in Niederösterreich wurden zwei Personen verletzt.
Kleinzell
25/06/2026
Mittwochabend

Wiener gerät auf Gegenfahrbahn: Zwei Verletzte bei Motorradunfall in Niederösterreich

Auf der L133 im Gemeindegebiet von Kleinzell (Bezirk Lilienfeld, Niederösterreich) hat sich Mittwochabend ein Motorradunfall ereignet. Die beiden Fahrer wurden dabei verletzt.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(98 Wörter)
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Der Unfall ereignete sich Mittwochabend, am 24. Juni 2026 gegen 20 Uhr. Ein 33-jähriger Wiener war mit seinem Motorrad gerade in Richtung Rainfeld unterwegs, als ihm ein 21-jähriger Niederösterreicher mit einer 22-jährigen Frau am Sozius entgegenkam. Aufgrund eines Fahrfehlers dürfte der 33-Jährige dann aber in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn geraten und mit dem anderen Motorrad kollidiert sein, berichtet die Polizei nun. Beide Lenker stürzten, wurden verletzt und ins Krankenhaus nach Lilienfeld gebracht. Die Mitfahrerin blieb unverletzt, so die Beamten abschließend.

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