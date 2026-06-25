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Symbolfoto
Das Bild auf 5min.at zeigt einen Motorradunfall und eine Kerze.
Für den Motorradfahrer kam jede Hilfe zu spät.
Wiesmath
25/06/2026
Tragödie

Motorrad kracht in Bundesheer-Unimog, Fahrer stirbt: „Bedauern den Unfall“

Derzeit findet im Raum Wiesmath (Bezirk Wiener Neustadt, Niederösterreich) eine Bundesheer-Übung statt. Im Rahmen dieser ist nun ein ziviler Motorradfahrer nach einem Crash mit einem Bundesheer-Unimog verstorben.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(107 Wörter)
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Zu einer Tragödie ist es im Rahmen der Bundesheer-Übung „Wechselland26“ im Raum Wiesmath in der Buckligen Welt in Niederösterreich gekommen. Dort ist nämlich, wie der Sprecher des Ministeriums Michael Bauer nun auf X berichtet, ein ziviler Motorradfahrer mit einem Bundesheer-Unimog kollidiert.

Polizei ermittelt nun wegen der Unfallursache

„Der Motorradfahrer ist dabei verstorben. Wir bedauern den Unfall“, so Bauer. Noch ist unklar, wie es zu dem Unfall genau gekommen ist. Auch zum Verstorbenen selbst gibt es derzeit noch keine weiteren Informationen. Die Unfallursache ist nun jedenfalls Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen, so der Ministeriums-Sprecher abschließend.

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