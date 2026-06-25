Motorrad kracht in Bundesheer-Unimog, Fahrer stirbt: „Bedauern den Unfall“

Derzeit findet im Raum Wiesmath (Bezirk Wiener Neustadt, Niederösterreich) eine Bundesheer-Übung statt. Im Rahmen dieser ist nun ein ziviler Motorradfahrer nach einem Crash mit einem Bundesheer-Unimog verstorben.

Zu einer Tragödie ist es im Rahmen der Bundesheer-Übung „Wechselland26“ im Raum Wiesmath in der Buckligen Welt in Niederösterreich gekommen. Dort ist nämlich, wie der Sprecher des Ministeriums Michael Bauer nun auf X berichtet, ein ziviler Motorradfahrer mit einem Bundesheer-Unimog kollidiert.

Polizei ermittelt nun wegen der Unfallursache

„Der Motorradfahrer ist dabei verstorben. Wir bedauern den Unfall“, so Bauer. Noch ist unklar, wie es zu dem Unfall genau gekommen ist. Auch zum Verstorbenen selbst gibt es derzeit noch keine weiteren Informationen. Die Unfallursache ist nun jedenfalls Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen, so der Ministeriums-Sprecher abschließend.