10 Kilometer Stau nach schwerem Motorradunfall auf der A2

Freitagfrüh verunfallte ein 69-jähriger Wiener mit seinem Motorrad auf der A2 in Richtung Graz. Im Baustellenbereich stürzte er und wurde dabei schwer verletzt. Die Autobahn war bis kurz vor 8 Uhr an der Stelle gesperrt.

Ein 69-jähriger Wiener war mit seinem Motorrad Freitagfrüh, am 26. Juni 2026 gegen 6.40 Uhr, auf dem ersten Fahrstreifen der A2 im Gemeindegebiet von Bad Fischau-Brunn (Bezirk Wiener Neustadt, Niederösterreich) Richtung Graz unterwegs. Im dortigen Baustellenbereich ist der Mann aus bisher unbekannter Ursache von seinem Fahrzeug gestürzt und wurde dabei schwer verletzt, wie die Polizei berichtet.

A2 an Unfallstelle bis kurz vor 8 Uhr gesperrt

Er musste nach der Erstversorgung vom Rettungshubschrauber ins Universitätsklinikum nach Wiener Neustadt geflogen werden. Die A2 war im Bereich der Unfallstelle bis kurz vor 8 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt, danach waren der zweite und dritte Fahrstreifen wieder frei. Der Rückstau, der sich im Frühverkehr bildete, war rund zehn Kilometer lang.