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auf dem bild von 5min.at sieht man eine mitarbeitende der freiwilligen feuerwehr mit einer katze im arm.
"Tinschi in Notlage" - Eine Katze saß auf einem Baum und wurde von der Feuerwehr gerettet
Mödling
26/06/2026
Nach lautem Miauen

Feuerwehr rettet Katze „Tinschi“ von Baum

Ein ehrenwerter Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr Mödling Donnerstagfrüh: Sie befreiten eine Katze aus luftiger Höhe. Bauarbeiter hatten ihr Miauen vernommen und Hilfe gerufen.

von Julia Resl Das Foto auf 5 Minuten zeigt die Redakteurin Julia Resl.
1 Minute Lesezeit(183 Wörter)
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Eine schwarze Katze namens „Tinschi“ hielt die Feuerwehr Mödling am Donnerstag, den 26. Juni in Atem: Gegen 7 Uhr morgens wurden Bauarbeiter durch ein klägliches Miauen auf das Tier aufmerksam. Der Blick nach oben zeigte „Tinschi“, die sich in einer Baumkrone verstiegen hatte und festsaß. Weil alle eigenen Rettungsversuche scheiterten, riefen die Arbeiter schließlich die Feuerwehr zu Hilfe.

Laut miauend, aber sichtlich erleichtert bei Rettung

Nach einer kurzen Lageerkundung wurde die zweiteilige Schiebleiter in Stellung gebracht. Eine Feuerwehrfrau näherte sich dem Tier mit viel Fingerspitzengefühl. Laut miauend, aber sichtlich erleichtert, ließ sich die kleine Katzendame schließlich retten und sicher zurück auf den Boden tragen.

auf dem bild von 5min.at sieht man eine katze auf einem baum bei ihrer rettung.
©FF Mödling
Die Katze war zuerst skeptisch, wirkte dann aber sichtlich erleichtert.

Chip wurde ausgelesen und Besitzer ausfindig gemacht

Da nicht klar war, wem die Katze gehört, führte der nächste Weg der Einsatzkräfte samt gerettetem Vierbeiner zur Polizeiinspektion Mödling. Mit einem speziellen Lesegerät konnte der Chip der Katze ausgelesen und ihr Besitzer ausfindig gemacht werden. Nach telefonischer Rücksprache mit dem Tierhalter wurde „Tinschi“ von der Feuerwehr sicher und unversehrt zurück nachhause gebracht.

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