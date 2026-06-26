Feuerwehr rettet Katze „Tinschi“ von Baum

Ein ehrenwerter Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr Mödling Donnerstagfrüh: Sie befreiten eine Katze aus luftiger Höhe. Bauarbeiter hatten ihr Miauen vernommen und Hilfe gerufen.

"Tinschi in Notlage" - Eine Katze saß auf einem Baum und wurde von der Feuerwehr gerettet

"Tinschi in Notlage" - Eine Katze saß auf einem Baum und wurde von der Feuerwehr gerettet

Eine schwarze Katze namens „Tinschi“ hielt die Feuerwehr Mödling am Donnerstag, den 26. Juni in Atem: Gegen 7 Uhr morgens wurden Bauarbeiter durch ein klägliches Miauen auf das Tier aufmerksam. Der Blick nach oben zeigte „Tinschi“, die sich in einer Baumkrone verstiegen hatte und festsaß. Weil alle eigenen Rettungsversuche scheiterten, riefen die Arbeiter schließlich die Feuerwehr zu Hilfe.

Laut miauend, aber sichtlich erleichtert bei Rettung

Nach einer kurzen Lageerkundung wurde die zweiteilige Schiebleiter in Stellung gebracht. Eine Feuerwehrfrau näherte sich dem Tier mit viel Fingerspitzengefühl. Laut miauend, aber sichtlich erleichtert, ließ sich die kleine Katzendame schließlich retten und sicher zurück auf den Boden tragen.

©FF Mödling Die Katze war zuerst skeptisch, wirkte dann aber sichtlich erleichtert.

Chip wurde ausgelesen und Besitzer ausfindig gemacht

Da nicht klar war, wem die Katze gehört, führte der nächste Weg der Einsatzkräfte samt gerettetem Vierbeiner zur Polizeiinspektion Mödling. Mit einem speziellen Lesegerät konnte der Chip der Katze ausgelesen und ihr Besitzer ausfindig gemacht werden. Nach telefonischer Rücksprache mit dem Tierhalter wurde „Tinschi“ von der Feuerwehr sicher und unversehrt zurück nachhause gebracht.