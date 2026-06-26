Großer Felsblock löste sich: Kletterer stürzte in die Tiefe

Zu einem schweren Alpinunfall kam es am Mittwoch in Schwarzau im Gebirge (Bezirk Neunkirchen). Dabei stürzte ein 35-jähriger Kletterer in die Tiefe, nachdem er sich an einem instabilen Felsblock festhielt.

Ein 35-jähriger Kletterer musste nach dem Sturz mittels Taubergung gerettet werden.

Ein 35-jähriger Kletterer musste nach dem Sturz mittels Taubergung gerettet werden.

Ein 29-jähriger und ein 35-jähriger polnischer Staatsbürger wollten am gestrigen Mittwoch, den 25. Juni 2026, im Bereich des „Großen Kesselgrabens“ im Gemeindegebiet von Schwarzau im Gebirge (Bezirk Neunkirchen) gemeinsam eine alpine Klettertour unternehmen. Bereits beim Einstieg des 35-Jährigen in die Kletterroute löste sich ein rund zwei mal zwei Meter großer Felsblock.

Mann stürzte mitsamt dem Felsblock ab, wurde dabei schwer verletzt

Der sich lösende Felsblock, den Mann gerade gegriffen hatte, und riss ihn in der Folge mit sich talwärts. Der schwerverletzte polnische Staatsbürger musste vom Rettungshubschrauber Christophorus 3 mittels Taubergung gerettet und anschließend in das Universitätsklinikum Wiener Neustadt geflogen werden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 26.06.2026 um 15:08 Uhr aktualisiert