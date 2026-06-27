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Ein Bild auf 5min.at zeigt ein gelbes Schild auf dem "Achtung Waldbrandgefahr" steht.
Am Freitagabend kam es im Bezirk Melk bereits zu einem Waldbrand. Dieser konnte zum Glück schnell unter Kontrolle gebracht werden.
Niederösterreich
27/06/2026
Extreme Gefahr

Höchste Waldbrandstufe in Teilen Niederösterreichs

Wegen akuter Trockenheit gilt im Wein- und Industrieviertel seit Donnerstagabend die höchste europäische Waldbrand-Warnstufe. Parallel dazu ist die Waldbrandverordnung des Landes ohnehin flächendeckend für alle Bezirke aktiv.

von Julia Resl Das Foto auf 5 Minuten zeigt die Redakteurin Julia Resl.
1 Minute Lesezeit(172 Wörter)
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Im Osten Niederösterreichs drohten bereits am Freitag sehr hohe bis extreme Waldbrandgefahr, vor allem im Wiener Umland, dem Marchfeld und dem Wiener Becken. Zwischen dem 28. und 30. Juni spitzt sich die Situation weiter zu: Vom Wiener Becken bis zum nördlichen Weinviertel steigt das Risiko auf ein extremes bis sehr extremes Niveau.

280 Feuerwehrmitglieder bei Waldbrand in Schrattenbruck

Tatsächlich ist am Freitagabend ein Waldbrand eingetreten: 280 Einsatzkräfte der Feuerwehr waren mit 30 Fahrzeugen in Schrattenbruck, einer Kastralgemeinde von Melk. Dank des raschen Eingreifens war der Brand schnell unter Kontrolle, sodass am Abend nur noch Nachlöscharbeiten durchgeführt werden mussten.

Grillen, Lagerfeuer oder Rauchen strikt untersagt

In ganz Niederösterreich sind derzeit flächendeckend Waldbrandverordnungen in Kraft. In sämtlichen Wäldern sowie auf angrenzenden Wiesen und Feldern ist das Entzünden von Feuern (z. B. Lagerfeuer oder Grillen) sowie das Rauchen strikt untersagt. Ebenso ist es verboten, brennende Gegenstände wie Zigaretten oder Glasflaschen, die durch den Lupeneffekt Brände auslösen können, wegzuwerfen.

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