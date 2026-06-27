Küchenbrand: Mensch, Hund und Papagei aus Wohnung gerettet

Großeinsatz in einem Mehrparteienhaus in Gumpoldskirchen: Nach einem Wohnungsbrand rettete die Feuerwehr einen Bewohner sowie dessen Hund und Papagei. Das verrauchte Stiegenhaus musste vorsorglich geräumt werden.

Ein Wohnungsbrand hat am Freitag (26. Juni) in Gumpoldskirchen (Bezirk Mödling, Niederösterreich) einen größeren Einsatz der örtlichen Feuerwehr ausgelöst. Als die Einsatzkräfte eintrafen, drang bereits dichter Rauch aus einer Wohnung im dritten Stock eines Mehrparteienhauses.

Mensch und Tiere gerettet

„Am Einsatzort fanden die Feuerwehrmitglieder jedoch eine versperrte Wohnung vor“, schildert das Bezirksfeuerwehrkommando Mödling die Situation. Darum mussten die Florianis sich gewaltsam Zutritt verschaffen. Nach dem Öffnen der Tür fanden sie nicht nur menschliche Bewohner, die Hilfe brauchten: In der stark verrauchten Wohnung fanden die Einsatzkräfte eine Person, die sie gemeinsam mit ihrem Hund ins Freie brachten. Kurz darauf retteten sie auch einen Papagei samt Käfig aus der Wohnung.

©Pressestelle BFKDO Mödling / Florian Steiner ©Pressestelle BFKDO Mödling / Florian Steiner ©Pressestelle BFKDO Mödling / Florian Steiner ©Pressestelle BFKDO Mödling / Florian Steiner ©Pressestelle BFKDO Mödling / Florian Steiner

Wohnungen evakuiert

Auslöser des Einsatzes war ein Kleinbrand im Bereich des Herdes. Kochgut und Gegenstände rund um den Herd hatten Feuer gefangen und für eine massive Rauchentwicklung gesorgt. Doch nicht nur die Wohnungsbewohner wurden von der Feuerwehr evakuiert: „Aufgrund der starken Verrauchung des Stiegenhauses wurden die umliegenden Wohnungen vorsorglich geräumt“, so das Bezirksfeuerwehrkommando Mödling.

60 Florianis im Einsatz

Ein Atemschutztrupp löschte den Brand, während weitere Einsatzkräfte als Reserve bereitstanden. Mithilfe mehrerer Großlüfter wurde anschließend sowohl die Brandwohnung als auch das verrauchte Stiegenhaus entraucht. Der gerettete Bewohner wurde zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Hund und Papagei wurden vom Tierschutzverein Baden übernommen und versorgt. Neben der Freiwilligen Feuerwehr Gumpoldskirchen standen auch die Feuerwehren Guntramsdorf und Wiener Neudorf im Einsatz. Insgesamt waren rund 60 ehrenamtliche Feuerwehrmitglieder vor Ort.