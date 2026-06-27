Zeugen gesucht: Autofahrer streift Fußgängerin und fährt einfach weiter

Die Polizeiinspektion Weitra (Bezirk Gmünd, Niederösterreich) startet einen Zeugenaufruf: Am heutigen Freitag touchierte ein Auto im Ortskern Richtung Rathaus eine Fußgängerin, die gerade die Straße queren wollte - und fuhr davon.

Die Frau wollte gerade die Straße überqueren, als sie von dem unbekannten Fahrzeug gestreift wurde.

Die Frau wollte gerade die Straße überqueren, als sie von dem unbekannten Fahrzeug gestreift wurde.

Ein Autolenker fuhr am heutigen 27. Juni 2026, gegen 12.15 Uhr, in Weitra (Bezirk Gmünd, Niederösterreich) vom Rathausplatz kommend in Fahrtrichtung stadtauswärts. Eine 40-jährige Fußgängerin aus dem Bezirk Neunkirchen, die die Fahrbahn überqueren wollte, wurde von der rechten vorderen Seite des Wagens touchiert.

Fußgängerin wurde dabei verletzt

Der bislang unbekannte Fahrzeuglenker / die bislang unbekannte Fahrzeuglenkerin setzte die Fahrt fort. Die Fußgängerin kam nicht zu Sturz, wurde jedoch unbestimmten Grades verletzt. Laut Angaben des Opfers soll es sich um ein dunkel lackiertes Auto gehandelt haben. Allfällige Zeugen des Verkehrsunfalls im Bereich Rathausplatz werden ersucht, sich bei der Polizeiinspektion Weitra, Telefonnummer 059133-3409, zu melden.