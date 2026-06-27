Radfahrerin (82) bei Zusammenstoß mit Auto tödlich verunfallt

Tragischer Unfall im Ortsgebiet von Mautern an der Donau (Bezirk Krems, Niederösterreich): Eine 82-jährige Radfahrerin stieß mit einem Auto zusammen und erlitt so schwere Verletzungen, dass sie nicht überlebte.

Die Seniorin erlitt lebensbedrohliche Verletzungen und wurde ins Klinikum Krems gebracht. Dort verstarb sie kurze Zeit später.

Die Seniorin erlitt lebensbedrohliche Verletzungen und wurde ins Klinikum Krems gebracht. Dort verstarb sie kurze Zeit später.

Eine 47-jährige Frau aus dem Bezirk Krems lenkte am heutigen Samstag, den 27. Juni 2026, gegen 8.30 Uhr, ein Auto im Ortsgebiet von Mautern an der Donau, Bezirk Krems, auf der Johann-Schmidt-Straße in Fahrtrichtung Mozartstraße.

82-Jährige Radfahrerin fuhr von links in die ungeregelte Kreuzung ein, erlitt lebensbedrohliche Verletzungen

Bei der ungeregelten Kreuzung mit der Nibelungenstraße kam es zum Zusammenstoß mit einer von links in die Kreuzung einfahrenden Radfahrerin. Die 82-jährige Radfahrerin aus dem Bezirk Krems wurde vom Rettungsdienst in das Universitätsklinikum Krems verbracht. Sie erlag im Krankenhaus ihren schweren Verletzungen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 27.06.2026 um 20:06 Uhr aktualisiert