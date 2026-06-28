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Das Bild auf 5min.at zeigt einen Teich und Kerzen.
In Niederösterreich kam es am Samstag zu einem tödlichen Badeunglück.
Golling
28/06/2026
Badeunfall

Tragödie in Niederösterreich: Frau findet Ehemann tot im eigenen Schwimmteich

Tragischer Vorfall im Bezirk Melk: Ein 84-Jähriger wurde von seiner Ehefrau reglos in seinem hauseigenen Schwimmteich entdeckt. Für den Mann kam jede Hilfe zu spät.

von Gerrit Tscheru Das Bild auf 5min.at zeigt Gerrit Tscheru.
1 Minute Lesezeit(102 Wörter)
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Am Samstagnachmittag (27. Juni) kam es im niederösterreichischen Bezirk Melk zu einer Tragödie. Ein 84-jähriger Mann schwamm laut Angaben der Polizei im hauseigenem Schwimmteich im Gemeindegebiet von Golling. Doch als seine Frau nach ihm sehen wollte, kam der Schock: Sie fand ihren Mann mit dem Kopf unter Wasser treibend. Sofort verständigte die Frau ihre Nachbarn, die in weiterer Folge den Notruf wählten. Der Notarzthubschrauber Christophorus 15 rückte aus, doch alle Bemühungen waren vergebens: Der mitfliegende Notarzt konnte nur mehr den Tod des 84-Jährigen feststellen.

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