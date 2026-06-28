Tragödie in Niederösterreich: Frau findet Ehemann tot im eigenen Schwimmteich

Am Samstagnachmittag (27. Juni) kam es im niederösterreichischen Bezirk Melk zu einer Tragödie. Ein 84-jähriger Mann schwamm laut Angaben der Polizei im hauseigenem Schwimmteich im Gemeindegebiet von Golling. Doch als seine Frau nach ihm sehen wollte, kam der Schock: Sie fand ihren Mann mit dem Kopf unter Wasser treibend. Sofort verständigte die Frau ihre Nachbarn, die in weiterer Folge den Notruf wählten. Der Notarzthubschrauber Christophorus 15 rückte aus, doch alle Bemühungen waren vergebens: Der mitfliegende Notarzt konnte nur mehr den Tod des 84-Jährigen feststellen.