Fast 600 Florianis kämpften trotz Rekordhitze um den Sieg

Bei hochsommerlichen Temperaturen fand am Samstag der Bezirksfeuerwehrleistungsbewerb des Bezirks Mödling in Grub im Wienerwald statt. Rund 600 Feuerwehrmitglieder stellten sich den Bewerben.

Grub im Wienerwald (Bezirk Mödling, Niederösterreich) war am Samstag (27. Juni) Schauplatz des diesjährigen Bezirksfeuerwehrleistungsbewerbs des Bezirks Mödling. Trotz der großen Hitze traten beinahe 600 Feuerwehrmitglieder aus dem gesamten Bezirk in den Bewerben der Feuerwehrjugend und der aktiven Feuerwehren gegeneinander an.

Perchtoldsdorfer gewinnen erneut Jugendbewerb

Bei der Feuerwehrjugend setzte sich – wie bereits im Vorjahr – die Gruppe aus Perchtoldsdorf sowohl in der Wertung Bronze als auch in Silber durch. In der Bronze-Wertung belegten die gemischten Gruppen „Gumpoldskirchen, Guntramsdorf, Biedermannsdorf“ sowie „Wiener Neudorf-Mödling“ die weiteren Stockerlplätze. In Silber folgten Brunn am Gebirge und Maria Enzersdorf auf den Plätzen zwei und drei. Insgesamt nahmen rund 150 Jugendliche an den Bewerben und dem begleitenden Jugendzeltlager teil. Für die jüngeren Feuerwehrmitglieder wurden Bewerbe um das Jugendbewerbsabzeichen in Bronze und Silber ausgetragen.

Münchendorf dominiert bei den Aktiven

Bei den aktiven Feuerwehren entschied Münchendorf 1 sowohl die Bronze- als auch die Silberwertung für sich. In Bronze folgten Hennersdorf 1 und Gießhübl, in Silber belegten Hennersdorf 3 und Hennersdorf 2 die weiteren Podestplätze. Auch Gastgruppen aus dem Bezirk Baden sowie die Partnerfeuerwehr Neuweiler aus Baden-Württemberg nahmen am Bewerb teil.

Siegerehrung wegen Hitze verkürzt

Im Rahmen einer verkürzten Siegerehrung würdigte Bezirksfeuerwehrkommandant Michael Bruckmüller die Leistungen aller Teilnehmer. Besonderen Dank sprach er den Bewertern und den zahlreichen Helfern aus, die trotz der extremen Temperaturen für einen reibungslosen Ablauf und faire Wettbewerbsbedingungen sorgten. Unter den Ehrengästen befanden sich unter anderem die Landtagsabgeordnete Marlene Zeidler-Beck sowie mehrere Bürgermeister und Gemeinderäte aus dem Bezirk.