Gegen Baum geprallt: Für Niederösterreicher (64) kam jede Hilfe zu spät

Ein 64-jähriger Autofahrer aus dem Bezirk Baden war gegen 14:20 Uhr auf der L163 aus Richtung Sarasdorf kommend in Fahrtrichtung Götzendorf unterwegs. Im Ortsgebiet von Trautmannsdorf an der Leitha verlor der Mann im Bereich des Bahnhofes aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug.

An der Unfallstelle verstorben

Der Wagen kam nach rechts von der Fahrbahn ab und krachte frontal gegen einen Baum. Trotz des raschen Eintreffens der Rettungskräfte und der Besatzung des Notarzthubschraubers Christophorus 9 kam für den Lenker jede Hilfe zu spät. Wie die Polizei mittlerweile bestätigte, erlag der 64-Jährige noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.