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Feuerwehr-Einsatz in Mödling: Kleinbus brannte in Hauseinfahrt lichterloh
Unter Atemschutz und bei hochsommerlichen Temperaturen öffneten die ehrenamtlichen Einsatzkräfte die Türen des brennenden Kleinbusses mit hydraulischen Rettungsgeräten.
Mödling
29/06/2026
Feuerwehr im EInsatz

Feuerwehr-Einsatz in Mödling: Kleinbus brannte in Hauseinfahrt lichterloh

Die Freiwillige Feuerwehr Mödling musste am 27. Juni einen brennenden Kleinbus in einer engen Hauseinfahrt löschen. Bei hochsommerlichen Temperaturen öffneten die Helfer das Auto mit schwerem Gerät.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(149 Wörter)
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Am Samstag wurde die Freiwillige Feuerwehr Mödling kurz nach 14:30 Uhr zu einem brennenden Kleinbus in der Neusiedler Straße gerufen. Bereits auf der Anfahrt wurde gemeldet, dass Flammen aus dem Fahrzeug schlugen und auf eine angrenzende Hecke übergriffen.

Das Bild auf www.5min.at zeigt einen fahrzeugbrand.
©Freiwillige Feuerwehr der Stadt Mödling

Geschmolzenes Rücklicht

Da der Wagen in einer engen Hauseinfahrt parkte, gestalteten sich die Löscharbeiten bei hochsommerlichen Temperaturen schwierig. Ein erster Atemschutztrupp leitete die Brandbekämpfung über ein geschmolzenes Rücklicht ein. Um das Feuer zu löschen, mussten die Einsatzkräfte die Heck- und Seitentüren mithilfe von zwei hydraulischen Rettungsgeräten öffnen.

Rund eine Stunde im Einsatz

Ein weiterer Atemschutztrupp übernahm anschließend die Nachlöscharbeiten. Zum Abschluss räumten die Helfer die verkohlten Reste der im Fahrzeug verbauten Campingbetten aus und klemmten die Fahrzeugbatterie ab. Nach rund einer Stunde konnten die 20 ehrenamtlichen Einsatzkräfte wieder einrücken.

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