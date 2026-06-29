Feuerwehr-Einsatz in Mödling: Kleinbus brannte in Hauseinfahrt lichterloh

Die Freiwillige Feuerwehr Mödling musste am 27. Juni einen brennenden Kleinbus in einer engen Hauseinfahrt löschen. Bei hochsommerlichen Temperaturen öffneten die Helfer das Auto mit schwerem Gerät.

Unter Atemschutz und bei hochsommerlichen Temperaturen öffneten die ehrenamtlichen Einsatzkräfte die Türen des brennenden Kleinbusses mit hydraulischen Rettungsgeräten.

Unter Atemschutz und bei hochsommerlichen Temperaturen öffneten die ehrenamtlichen Einsatzkräfte die Türen des brennenden Kleinbusses mit hydraulischen Rettungsgeräten.

Am Samstag wurde die Freiwillige Feuerwehr Mödling kurz nach 14:30 Uhr zu einem brennenden Kleinbus in der Neusiedler Straße gerufen. Bereits auf der Anfahrt wurde gemeldet, dass Flammen aus dem Fahrzeug schlugen und auf eine angrenzende Hecke übergriffen.

©Freiwillige Feuerwehr der Stadt Mödling

Geschmolzenes Rücklicht

Da der Wagen in einer engen Hauseinfahrt parkte, gestalteten sich die Löscharbeiten bei hochsommerlichen Temperaturen schwierig. Ein erster Atemschutztrupp leitete die Brandbekämpfung über ein geschmolzenes Rücklicht ein. Um das Feuer zu löschen, mussten die Einsatzkräfte die Heck- und Seitentüren mithilfe von zwei hydraulischen Rettungsgeräten öffnen.

Rund eine Stunde im Einsatz

Ein weiterer Atemschutztrupp übernahm anschließend die Nachlöscharbeiten. Zum Abschluss räumten die Helfer die verkohlten Reste der im Fahrzeug verbauten Campingbetten aus und klemmten die Fahrzeugbatterie ab. Nach rund einer Stunde konnten die 20 ehrenamtlichen Einsatzkräfte wieder einrücken.