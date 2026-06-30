Wasserknappheit: In dieser Gemeinde bleibt nachts der Hahn zu

Maßnahme wegen enormen Verbrauchs: Die Marktgemeinde Pöggstall im Bezirk Melk sieht sich gezwungen, in den kommenden Tagen und Wochen das Wasser in den Nachtstunden komplett abzuschalten.

Maßnahme in einer niederösterreichischen Gemeinde: Weil der Verbrauch in den letzten Tagen trotz wiederholter Sparappelle enorm gestiegen ist, zieht die Marktgemeinde Pöggstall (Bezirk Melk) nun die Reißleine. In einem offiziellen Schreiben vom 29. Juni 2026 wendet sich der Bürgermeister mit einem amtlichen Hinweis direkt an die Bevölkerung.

Wasserabschaltung zwischen 22 und 4 Uhr

Da bei dem aktuell hohen Verbrauch eine durchgehende Versorgungssicherheit nicht mehr garantiert werden kann, sieht sich die Gemeinde bis auf Widerruf zu einer temporären Wasserabschaltung gezwungen. In den kommenden Tagen und Wochen wird das Wasser jeweils in den Nachtstunden zwischen 22 Uhr und 4 Uhr komplett abgedreht. Die Verwaltung warnt eindringlich davor, in diesem Zeitraum Geräte mit Wasserverbrauch (wie etwa Waschmaschinen oder Geschirrspüler) einzuschalten oder laufen zu lassen.

©Marktgemeine Pöggstall Hier der amtliche Hinweis.

„Kein Trinkwasser zum Gießen oder Auto waschen!“

Gleichzeitig startet die Gemeinde einen nochmals verschärften, dringenden Appell an alle Haushalte, sorgsam mit den Ressourcen umzugehen. In dem Schreiben heißt es: „Kein Trinkwasser zum Gießen, Auto waschen oder Auffüllen von Pools verwenden!“