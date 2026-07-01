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auf dem bild von 5min.at sieht man eine überflutete tiefgarage in niederösterreich.
Die Feuerwehr Groß-Siegharts-Stadt musste das Wasser abpumpen, das rund einen Meter hoch stand.
Groß-Siegharts
01/07/2026
Überflutungen

Bezirk Waidhofen an der Thaya: Tiefgarage durch Starkregen überflutet

In der Nacht auf Mittwoch führte eine Gewitterfront im Bezirk Waidhofen an der Thaya (NÖ) zu Starkregenfällen. Die kurzen, aber intensiven Niederschläge setzten unter anderem eine Tiefgarage im Stadtzentrum unter Wasser.

von Julia Resl Das Foto auf 5 Minuten zeigt die Redakteurin Julia Resl.
1 Minute Lesezeit(100 Wörter)
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Der Technikraum einer Tiefgarage in Groß-Siegharts (Bezirk Waidhofen an der Thaya, Niederösterreich) stand am gestrigen Dienstagnachmittag rund einen Meter unter Wasser. Die Feuerwehr Groß-Siegharts-Stadt pumpte das Wasser ab und verhinderte dadurch weiteren Schaden. Im Stadtgebiet wurden einige Straßen verunreinigt.

Vorplatz überflutet und Baum stürzte auf Fahrbahn

In der Gemeinde Sieghartsles wurde der Vorplatz vom Feuerwehrhaus überflutet und auch die Straßen im Ortsgebiet stark verunreinigt. In Weinern stürzte ein Baum auf die Fahrbahn. Auch hier waren jeweils die örtlichen Feuerwehren Sieghartsles und Weinern im Einsatz.

auf dem bild von 5min.at sieht man eine überflutete tiefgarage in niederösterreich.
© FF Sieghartsles
auf dem bild von 5min.at sieht man eine überflutung in einer niederösterreichischen gemeinde.
©FF Sieghartsles

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