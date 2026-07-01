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auf dem bild von 5min.at sieht man einen burschen, der zündelt.
Ein Jugendlicher meldete sich via Notruf bei der Polizei und gab an, dass er für die Brände verantwortlich sei.
Möllersdorf
01/07/2026
Sachbeschädigungen

Brandstiftung und Hakenkreuz in Fahrzeuglack geritzt: Drei Jugendliche ausgeforscht

Sie sollen ein Auto, eine Müllinsel und eine Mülltonne angezündet haben, außerdem sollen sie in ein umgestoßenes Fahrzeug ein Hakenkreuz eingeritzt haben. Drei Jugendliche im Alter von 14, 15 und 15 Jahren wurden ausgeforscht.

von Julia Resl Das Foto auf 5 Minuten zeigt die Redakteurin Julia Resl.
1 Minute Lesezeit(160 Wörter)
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In Möllersdorf, Bezirk Baden (Niederösterreich), kam es am gestrigen 30. Juni 2026, im Zeitraum zwischen etwa 2.25 Uhr und 5.00 Uhr, zu mehreren Sachbeschädigungen und auch Bränden. Drei Täter haben bei einem Auto sowie einer Müllinsel und einer Mülltonne Brände gelegt. Weiters wurden unter anderem eine Straßenbeleuchtung, Fassaden und Fahrzeuge beschädigt, indem etwa der Lack zerkratzt oder Motorräder umgestoßen wurden.

Jugendlicher meldet sich via Notruf und gibt an, die Brände gelegt zu haben

Außerdem wird nach dem Verbotsgesetz ermittelt, da an einem der Fahrzeuge ein Hakenkreuz eingeritzt wurde. Die Schadenssumme ist Gegenstand der noch laufenden Erhebungen. Ein Jugendlicher meldete sich via Notruf bei der Polizei und gab an, dass er Brände gelegt habe. Im Zuge der intensiven Ermittlungen durch Bedienstete der Polizeiinspektion Traiskirchen konnten insgesamt drei Jugendliche im Alter von 14, 15 und 16 Jahren aus dem Bezirk Baden als Beschuldigte ausgeforscht werden.

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