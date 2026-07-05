Steirer (77) bei Motorradunfall in Niederösterreich lebensbedrohlich verletzt

Bei einem Unfall auf der B55 im Freilandgebiet von Krumbach (Bezirk Wiener Neustadt, Niederösterreich) wurde ein 77-jähriger Motorradfahrer aus der Steiermark lebensgefährlich verletzt.

Der Unfall ereignete sich Samstagvormittag, am 4. Juli 2026 gegen 10.35 Uhr. Ein 77-jähriger Mann aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag war mit seinem Motorrad auf der B55 unterwegs. Zur gleichen Zeit fuhr ein 67-jähriger Burgenländer mit dem Auto in die Gegenrichtung, auf seiner Rückbank befand sich dessen siebenjährige Tochter, so die Polizei.

Auch Rettungshubschrauber im Einsatz

Bei der Kreuzung der B55 mit der L4179 wollte der Autofahrer nach links einbiegen, dürfte dabei aber wohl das entgegenkommende Motorrad übersehen haben. In weiterer Folge kam es zur Kollision, der 77-jährige Steirer stürzte vom Motorrad und wurde dabei lebensbedrohlich verletzt. Nach der Erstversorgung wurde er vom Rettungshubschrauber ins Krankenhaus nach Wiener Neustadt geflogen. Der Autofahrer und seine Tochter blieben unverletzt, heißt es seitens der Polizei abschließend.