Junger Motorradfahrer aus Wien bei Unfall in Niederösterreich schwer verletzt

Ein 21-jähriger Wiener wurde bei einem Unfall mit seinem Motorrad Sonntagabend in Niederösterreich schwer verletzt. Er war ohne gültigen Führerschein unterwegs, weshalb ihm nun auch zwei Anzeigen ins Haus trudeln.

Ein 21-jähriger Wiener war Sonntagabend, am 5. Juli 2026 gegen 21.50 Uhr, mit seinem Motorrad auf der B60 in Pottendorf (Bezirk Baden, Niederösterreich) unterwegs. Aus bisher unbekannter Ursache hat er dort dann die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und ist links von der Straße abgekommen. Sowohl er als auch sein 20-jähriger Mitfahrer stürzten in weiterer Folge vom Motorrad.

21-Jähriger ohne gültigen Führerschein unterwegs

Während der 20-Jährige unverletzt blieb, erlitt der Fahrer aus Wien schwere Verletzungen, heißt es nun seitens der Polizei. Er wurde von der Rettung ins Uniklinikum nach Wiener Neustadt gebracht. Der Mitfahrer wurde aus Sicherheit und zur Kontrolle ebenfalls ins Krankenhaus nach Baden gebracht. Der 21-Jährige hatte keinen gültigen Führerschein, er wird jetzt der Bezirksverwaltungsbehörde und der Staatsanwaltschaft angezeigt, so die Beamten abschließend.