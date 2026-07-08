88-Jährige brutal zu Hause überfallen: Zwei Männer festgenommen

Kurz vor Weihnachten, am 18. Dezember 2025 gegen 9 Uhr, wurde eine 88-jährige Niederösterreicherin in ihrem Haus überfallen. Zwei Männer haben Installateurarbeiten vorgetäuscht und sich so Zutritt verschafft. Dann ging es ganz schnell. „Nach dem Betreten des Wohnhauses wurde das Opfer sofort und ohne Vorwarnung durch die beiden Täter körperlich attackiert und brutal zu Boden geworfen“, berichtet die Polizei. Sie wurde anschließend gefesselt und unter ständigen körperlichen Misshandlungen unter Kontrolle gehalten. Die beiden Täter zogen schließlich mit einer geringen Bargeldsumme ab. Das Opfer jedoch hatte schwere Verletzungen erlitten, welche noch Monate nach der Tat eine medizinische Betreuung erforderlich machten.

Erster Verdächtiger im April festgenommen

Die Raub- und Tatortgruppe des Landeskriminalamts hat daraufhin die Ermittlungen übernommen. Schon bald konnte ein Tatverdacht gegen einen im Dezember noch 18-jährigen Serben begründet werden. Dieser wurde schließlich am 8. April 2026 in Wien als Teil einer fünfköpfigen Gruppierung bei der Begehung einer versuchten Homeinvasion auf frischer Tat ertappt und festgenommen. Ein DNA-Abgleich erhärtete die Verbindung zur Beteiligung an der Homeinvasion im Dezember in Langenzersdorf. Bei der anschließenden Befragung zeigte sich der junge Mann umfassend geständig, zu seinem Mittäter machte er nur vage Angaben.

Zweiter Verdächtiger in Bosnien festgenommen

Umfangreiche operative Ermittlungen in Serbien haben daraufhin wichtige Erkenntnisse zum zweiten, bis zu diesem Zeitpunkt noch unbekannten Tatverdächtigen gebracht. Der 18-jährige Beschuldigte konnte aufgrund der gewonnenen Erkenntnisse einen zur Tatzeit 51-jährigen Serben als Mittäter „eindeutig identifizieren“, so die Polizei. Gegen den Mann wurde daraufhin ein europäischer Haftbefehl erlassen, am 3. Juli 2026 wurde er in Bosnien schließlich festgenommen. Er befindet sich aktuell in Auslieferungshaft.

88-Jährige mittlerweile wieder im eigenen Haus

Das Opfer erlitt bei dem brutalen Überfall mehrere Hämatome am ganzen Körper. Zudem wurde sie im Bereich des Rückens bzw. der Wirbelsäule verletzt und war insgesamt 16 Tage lang in stationärer Behandlung in zwei Krankenhäusern. Seit dem Überfall ist sie außerdem auf eine umfassende Betreuung angewiesen. Weil sie nicht selbstständig ihren Alltag bewältigen konnte, wurde sie nach der Entlassung aus dem Krankenhaus in einer Pflege- und Betreuungseinrichtung aufgenommen. Mittlerweile konnte sie wieder in ihr Haus zurückkehren, wo sie seither durch regelmäßige Tagesbetreuung versorgt wird.