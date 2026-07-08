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Ein Bild auf 5min.at zeigt einen ÖAMTC-Rettungshubschrauber, der am Dach des Klinikums Klagenfurt landet.
Der Rettungshubschrauber brachte den 42-Jährigen ins Krankenhaus.
Weinzierl am Walde
08/07/2026
Dienstagnachmittag

Ins Untergeschoß gestürzt: 42-Jähriger nach Arbeitsunfall ins Krankenhaus geflogen

Eine vom Wind verwehte Plane wurde einem 42-jährigen Mann in Niederösterreich Dienstagnachmittag zum Verhängnis. Er stürzte drei Meter vom Ober- ins Untergeschoß seiner Baustelle.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(99 Wörter)
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Ein 42-jähriger Mann war Dienstagnachmittag, am 7. Juli 2026 gegen 17 Uhr, auf seiner Baustelle im Gemeindegebiet von Weinzierl am Walde (Bezirk Krems an der Donau, Niederösterreich). Dort war er gerade im Obergeschoß in der Nähe des Stiegenhausschachtes beschäftigt. Ein starker Windstoß wehte eine Abdeckplane über den offenen, nicht abgesicherten Bereich. Dadurch konnte der Mann die Deckenkante nicht mehr wahrnehmen und stürzte etwa drei Meter tief in das Erdgeschoß. Er wurde verletzt und musste mit dem Hubschrauber is Universitätsklinikum nach St. Pölten geflogen werden.

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