Ins Untergeschoß gestürzt: 42-Jähriger nach Arbeitsunfall ins Krankenhaus geflogen

Ein 42-jähriger Mann war Dienstagnachmittag, am 7. Juli 2026 gegen 17 Uhr, auf seiner Baustelle im Gemeindegebiet von Weinzierl am Walde (Bezirk Krems an der Donau, Niederösterreich). Dort war er gerade im Obergeschoß in der Nähe des Stiegenhausschachtes beschäftigt. Ein starker Windstoß wehte eine Abdeckplane über den offenen, nicht abgesicherten Bereich. Dadurch konnte der Mann die Deckenkante nicht mehr wahrnehmen und stürzte etwa drei Meter tief in das Erdgeschoß. Er wurde verletzt und musste mit dem Hubschrauber is Universitätsklinikum nach St. Pölten geflogen werden.