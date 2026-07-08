Jeden Monat 2.000 Euro: Österreicher gewinnt 5 Jahre lang Geld

Montagabend, am 6. Juli 2026, ist es bei EuroDreams wieder um monatliche Gewinne gegangen. Ein Österreicher darf sich freuen, hat er oder sie doch im zweiten Gewinnrang gewonnen - und damit 2.000 Euro monatlich fünf Jahre lang.

Ein Niederösterreicher darf sich über den zweiten Gewinnrang bei der EuroDreams-Ziehung vom Montag freuen.

Ein Niederösterreicher darf sich über den zweiten Gewinnrang bei der EuroDreams-Ziehung vom Montag freuen.

2.000 Euro, zwölf Mal im Jahr, fünf Jahre lang. Und das, ohne auch nur einen einzigen Finger zu rühren. Klingt zu schön, um wahr zu sein? Für einen Niederösterreicher ist genau das jetzt Realität geworden, wie die Österreichischen Lotterien exklusiv gegenüber 5 Minuten erklären. Bei der EuroDreams-Ziehung am Montag, 6. Juli 2026, hatte er nämlich sechs richtige Zahlen am Schein, lediglich die Traumzahl hat am Ende noch gefehlt, sonst wäre es noch einmal ein deutlich höherer Gewinn geworden.

Alles rund um „EuroDreams“: Bei „EuroDreams“ braucht man insgesamt sieben richtige Zahlen, wobei die sich aus sechs Richtigen zwischen 1 und 40 und einer Traumzahl zwischen 1 und 5 zusammensetzen. Ziehungen finden immer am Montag und Donnerstag statt Teilnehmende Länder sind neben Österreich noch Frankreich, Spanien, Portugal, Irland, Belgien, Luxemburg und die Schweiz. Die Gewinne aus den ersten beiden Rängen: 6+1 : 20.000 Euro jeden Monat 30 Jahre lang

: 20.000 Euro jeden Monat 30 Jahre lang 6+0: 2.000 Euro jeden Monat fünf Jahre lang

Wann die erste EuroDreams-Auszahlung bei Niederösterreicher landet

Aber auch so kann sich der Tipper freuen, bekommt er jetzt doch einen immer noch stattlichen Monatsverdienst. Sofern sich der Glückliche meldet, das ist nämlich bisher noch nicht geschehen. Wenn das in den kommenden Wochen der Fall sein sollte, wird die erste Auszahlung Anfang August am Konto erscheinen. „Frühestens nach Ablauf der vierwöchigen Reklamationsfrist. Sollte er/sie sich bis dahin nicht gemeldet haben, dann ab dem Zeitpunkt der Meldung“, so die Lotterien auf Nachfrage von 5 Minuten.

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Nicht der erste EuroDreams-Gewinn 2026

Das ist übrigens nicht der erste Tipp dieses Jahr in Österreich, der bei EuroDreams einen derartigen Gewinn abgeräumt hat. Mitte Mai war es ein Teilnehmer via win2day, dem ebenfalls nur die Traumzahl gefehlt hat und der damit auch fünf Jahre lang monatlich 2.000 Euro bekommt. Insgesamt macht das auf die fünf Jahre gesehen übrigens 120.000 Euro aus. Alles zum Fall im Mai hier: Ab Juni: Österreicher bekommt 5 Jahre lang 2.000 Euro extra im Monat.

Ein Niederösterreicher hat schon einmal richtig abgeräumt

Um Gewinne im ersten Rang in Österreich zu finden, muss man in die Vorjahre zurückschauen. Letztes Jahr war es etwa auch ein Niederösterreicher, der alle sieben Zahlen am Schein hatte. Ist das der Fall, bekommt man monatlich 30 Jahre lang 20.000 Euro aufs Konto. Alles zu dem Gewinn auch hier: Pensionist im Glück: Österreicher bekommt jetzt 20.000 Euro im Monat.