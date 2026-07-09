Mann und Frau bestehlen erst Geschäft, prügeln dann Ladendetektiv krankenhausreif

Am 4. März 2026, gegen 12.20 Uhr, haben zwei vorerst unbekannte Täter in einem Geschäft in Brunn am Gebirge (Bezirk Mödling, Niederösterreich) einen räuberischen Diebstahl verübt. Das Pärchen stahl dabei diverse Sportbekleidungsartikel im mittleren dreistelligen Eurobereich. Sie wurden vom Ladendetektiv beobachtet, dieser ging ihnen bis zum Auto mit slowakischem Kennzeichen nach und wollte die Täter aufhalten. Dabei ist es zu einer Auseinandersetzung gekommen, der Detektiv wurde mehrmals getreten und ins Gesicht geschlagen. Außerdem wurde er, während er sich durch die offene Tür in das Fahrzeug beugte, mehrere Meter mitgeschliffen. Der Detektiv wurde verletzt und musste im Krankenhaus ambulant behandelt werden.

30-Jährige jetzt in Justizanstalt

Daraufhin starteten die Ermittlungen, bei denen die Bediensteten der zuständigen Polizeiinspektion eine 30-jährige Slowakin als Verdächtige ausforschen konnten. Für sie wurde ein Europäischer Haftbefehl erlassen, der am 29. Mai 2026 von den slowakischen Behörden erfüllt werden konnte. Die Frau wurde in der Slowakei festgenommen und am 2. Juli 2026 nach Österreich ausgeliefert. Bei der Einvernahme zeigte sie sich teilweise geständig. Anschließend wurde sie in eine Justizanstalt gebracht. Die Ermittlungen zur Ausforschung des männlichen Täters werden weiter fortgesetzt.