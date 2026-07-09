Herz-Kreislauf-Stillstand: Wiener steht mitten auf A1, Polizisten reagieren sofort

Weil er mitten auf der A1 Westautobahn stand, schaute eine Streife der Autobahnpolizeiinspektion Melk im betroffenen Auto nach - und konnte wenig später dabei helfen, das Leben des Lenkers zu retten.

Schock-Momente am Mittwoch, 8. Juli 2026, gegen 14.50 Uhr auf der A1 Westautobahn im Gemeindegebiet von Hürm (Bezirk Melk, Niederösterreich) in Richtung Wien. Mitten auf der Autobahn stand nämlich ein Auto, der 57-jährige Lenker aus Wien wurde am Steuer aufgefunden – er hatte einen Herz-Kreislauf-Stillstand. Die Bediensteten der Autobahnpolizeiinspektion Melk fanden ihn dort vor und leiteten sofort Reanimationsmaßnahmen ein. Gleichzeitig wurde die Rettung verständigt, die die Reanimation übernahm.

„Erheblicher Rückstau“ auf der A1

Und tatsächlich: Der Wiener konnte erfolgreich reanimiert werden und wurde in weiterer Folge mit dem Rettungshubschrauber ins Uniklinikum nach St. Pölten geflogen. Wegen der Hubschrauberlandung musste die A1 in Richtung Wien in dem Bereich von 15.18 bis 15.47 Uhr gesperrt werden. Es kam zu einem „erheblichen Rückstau“, wie die Polizei berichtet.