Auto fährt in Arbeitergruppe: Kollision fordert zwei Verletzte

Bei Bodenmarkierungsarbeiten in Scheibbs sind am Donnerstag zwei Arbeiter von einem Auto erfasst worden. Einer der Männer wurde schwer verletzt und mit dem Notarzthubschrauber ins Krankenhaus geflogen.

Ein 52-jähriger Arbeiter wurde mit schweren Verletzungen mit dem Notarzthubschrauber ins Krankenhaus geflogen.

Ein 52-jähriger Arbeiter wurde mit schweren Verletzungen mit dem Notarzthubschrauber ins Krankenhaus geflogen.

Arbeiter einer Firma führten am 9. Juli 2026 Bodenmarkierungsarbeiten im Bereich Scheibbs-Saffen durch. Gegen 13.25 Uhr fuhr ein 77-jähriger Mann aus dem Bezirk Scheibbs dort mit einem Pkw auf der Gemeindestraße. Er war vermutlich aufgrund eines am Fahrbahnrand abgestellten Firmenkastenwagens abgelenkt und dürfte zwei auf der Fahrbahn befindliche Arbeiter übersehen haben.

52-Jähriger schwer verletzt

Bei der Kollision erlitt ein 22-jähriger Mann leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in das Landesklinikum Scheibbs verbracht. Ein 52-jähriger Arbeiter wurde mit schweren Verletzungen mit dem Notarzthubschrauber Christophorus 15 in das Landesklinikum Amstetten geflogen.