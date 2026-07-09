Fußballstar Marko Arnautović wird das Gesicht der neuen Urlaubskampagne der Niederösterreich Werbung unter dem Motto „Wer macht schon Urlaub in Niederösterreich?“

Fußballstar Marko Arnautović ist das erste prominente Gesicht der neuen Urlaubskampagne der Niederösterreich Werbung.

Fußballstar Marko Arnautović ist das erste prominente Gesicht der neuen Urlaubskampagne der Niederösterreich Werbung.

Mit einer neuen Kampagne will die Niederösterreich Werbung zeigen, dass Urlaub nicht immer in die Ferne führen muss. Als prominentes Aushängeschild ist Fußballstar Marko Arnautović mit an Bord.

„Wer macht schon Urlaub in Niederösterreich?“

Mit dieser bewusst provokanten Frage startet die Niederösterreich Werbung im Juli 2026 ihre neue Sommerkampagne. Ziel ist es, mit dem Vorurteil aufzuräumen, Niederösterreich sei kein klassisches Urlaubsland.

Arnautović als erster Botschafter

Nach der Weltmeisterschaft steht Österreichs Fußballstar Marko Arnautović nun für die Kampagne vor der Kamera. In den Werbespots wirbt er mit einem Augenzwinkern für Urlaub in Niederösterreich und betont die Vorzüge von Natur, Kulinarik und Erholung direkt vor der Haustür.

Weitere Promis folgen

Arnautović macht den Anfang – in den kommenden Wochen sollen weitere bekannte Persönlichkeiten Teil der Kampagne werden. Auch Wander-Content-Creator Peter Mairhofer mit Katze Eddy sowie Laura Neuhofer und Chris Michor vom Kulinarik-Account „yo.whats_cookin“ sind mit dabei.

Gedreht wurde im Wienerwald und in der Wachau

Die ersten Kampagnenbilder entstanden im Wienerwald und in der Wachau. Ausgespielt wird die Kampagne den ganzen Sommer und Herbst über auf Social Media, online, in Printmedien sowie auf Plakaten.

Das sagt die Niederösterreich Werbung

Für Geschäftsführer Michael Duscher soll die Kampagne zeigen, dass Niederösterreich viele Menschen überraschen kann: Mit bekannten Gesichtern, starken Bildern und einem selbstironischen Zugang soll Lust auf Urlaub im eigenen Bundesland gemacht werden.