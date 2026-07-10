Mit E-Scooter: 12-Jähriger rast mit 80 km/h durch 30er-Zone

Zwei 12-Jährige waren mit ihren E-Scootern in Michelhausen (Niederösterreich) unterwegs, als sie Polizeikontrollen bemerkten. Es entwickelte sich eine Verfolgungsjagd, wobei einer der E-Scooter bis zu 80 km/h schnell war.

Gemeinsam mit Sachverständigen der niederösterreichischen Landesregierung haben Polizisten am 7. Juli 2026 in Michelhausen (Bezirk Tulln) technische Fahrzeugkontrollen durchgeführt. Gegen 10.50 Uhr bemerkten dann zwei E-Scooter-Lenker die Kontrollen, drehten um und fuhren davon – und das offensichtlich zu schnell, wie die Beamten berichten. Daher fuhren sie ihnen nach, um sie die beiden jungen Burschen zu kontrollieren.

Zweiter Lenker geriet mehrfach auf die Gegenfahrbahn

Nachdem die Polizisten das Blaulicht und Folgetonhorn eingeschalten hatten, beschleunigten die E-Scooter-Lenker und fuhren mit rund 50 km/h im Ortsgebiet davon. Während einer der beiden kurz später anhielt, beschleunigte der zweite Lenker auf bis zu 80 km/h – und das teilweise in einer 30er-Zone. Er missachtete dabei mehrfach die Straßenverkehrsordnung und geriet in mehreren Kurven auf die Gegenfahrbahn.

E-Scooter können bis zu 57 bzw. 90 km/h schnell fahren

Nach etwa zwei Kilometern bog er in eine Straße ein, die für Fahrzeuge gesperrt war. Daher verfolgten ihn die Beamten zu Fuß weiter und konnten ihn schließlich kurz danach anhalten. Bei den beiden E-Scooter-Fahrern handelte es sich um zwei 12-Jährige aus dem Bezirk Tulln. Sie gaben an, dass ihre E-Scooter vollständig aufgeladen Geschwindigkeiten von bis zu 57 bzw. bis zu 90 km/h erreichen würden. Die Erziehungsberechtigten der beiden wurden der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde angezeigt.