„Dumpfes Geräusch“: Niederösterreicher stürzt 80 Meter durch Wald

Ein 51-jähriger Niederösterreicher musste Donnerstagabend, am 9. Juli 2026, vom Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden, nachdem er bei einer Wanderung rund 80 Meter weit durch Waldgebiet abgestürzt ist.

Der 51-Jährige wollte mit seinem 45-jährigen Nachbarn gegen 19.05 Uhr zur Falkensteinmauer im Gemeindegebiet von Frankenfels (Bezirk St. Pölten, Niederösterreich) wandern. Dazu gingen sie über den Wanderweg in Richtung des frei begehbaren Südwestgrates der Falkensteinmauer. Der 45-Jährige ging etwa zwei bis drei Meter voraus, als er gegen 19.35 Uhr plötzlich ein dumpfes Geräusch hörte. Als er zurückblickte, bemerkte er, dass sein Nachbar aus bisher unbekannter Ursache rund 70 bis 80 Meter über felsdurchsetztes Waldgelände abgestürzt war.

Nach Zwischenlandung ging es ins Krankenhaus

Er stieg daraufhin zum Verunfallten ab, leistete Erste Hilfe und rief die Rettung. Der Notarzt des Rettungshubschraubers versorgte den Schwerverletzten. Gemeinsam mit der Bergrettung und der Feuerwehr wurde der Mann rund 50 Meter terrestrisch in ein lichteres Waldstück transportiert und dort vom Hubschrauber mittels Seilbergung gerettet. Nach einer ärztlichen Zwischenversorgung auf einer Wiese hat man ihn ins Uniklinikum nach St. Pölten geflogen.