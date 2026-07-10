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/ ©ÖAMTC/APA-Fotoservice/Ben Leitner
auf dem bild von 5min.at sieht man einen hubschrauber der flugrettung vom öamtc.
Ein 54-Jähriger wurde bei einem Arbeitsunfall so schwer verletzt, dass er mit dem Notarzthubschrauber ins Universitätsklinikum Sankt Pölten gebracht werden musste.
Langenlois
10/07/2026
Arbeitsunfall

Maler (54) stürzt bei Spachtelarbeiten von Galerie ins Erdgeschoss: Schwer verletzt

Schwerer Arbeitsunfall im Gemeindegebiet von Langenlois (Bezirk Krems, Niederösterreich): Im Zuge von Maler-und Spachtelarbeiten stürzte ein Mann aus noch unbekannter Ursache von der Galerie ins Erdgeschoss eines Wohnhauses.

von Julia Resl Das Foto auf 5 Minuten zeigt die Redakteurin Julia Resl.
1 Minute Lesezeit(91 Wörter)
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Ein 54-jähriger Mann aus dem Bezirk Tulln führte am heutigen Freitag, den 10. Juli 2026, gegen 13.40 Uhr, Maler- und Spachtelarbeiten im Obergeschoss eines Wohnhauses im Gemeindegebiet von Langenlois, Bezirk Krems, durch. Aus bislang unbekannter Ursache stürzte der Mann von der Galerie in das Erdgeschoss.

Mit Notarzthubschrauber Christopherus 2 ins Universitätsklinikum gefolgen

Der Arbeiter erlitt Verletzungen schweren Grades und wurde mit dem Notarzthubschrauber Christophorus 2 in das Universitätsklinikum St. Pölten geflogen. Das zuständige Arbeitsinspektorat wurde in Kenntnis gesetzt.

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