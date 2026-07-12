Vermisstes Kleinkind sorgte für Großeinsatz in Gänserndorf

Aufregung am Freitagabend in Gänserndorf: Ein vierjähriger Junge wird als vermisst gemeldet, eine großangelegte Suchaktion läuft an. Feuerwehr und Drohnen rücken aus - mit Erfolg: Der Vierjährige wird wohlauf gefunden.

Ein Großaufgebot an Rettungskräften wurde am Freitagabend, dem 10. Juli 2026, in Gänserndorf mobilisiert, nachdem ein vierjähriger Junge als vermisst gemeldet worden war. Da das Kind im näheren Umfeld nicht ausfindig gemacht werden konnte, forderte die Polizei Unterstützung an. Um 20.54 Uhr schlug auch bei der Freiwilligen Feuerwehr Gänserndorf der Alarm ein.

Drohne im Einsatz

Nach einer schnellen Koordination der ersten Einsatzkräfte vor Ort wurde umgehend eine großflächige Suche gestartet. Da in solchen Fällen jede Minute zählt, forderten die Einsatzleiter rasch massive Verstärkung an: Neben den Freiwilligen Feuerwehren aus Strasshof an der Nordbahn und Weikendorf wurde auch das Einsatzleitfahrzeug aus Matzen angefordert, um das Suchgebiet mithilfe einer Drohne aus der Luft abzufliegen.

Bub wurde wohlauf und unverletzt gefunden

Kurz nach der Alarmierung der zusätzlichen Kräfte gab es jedoch bereits Entwarnung: Der kleine Junge konnte glücklicherweise wohlauf und unverletzt aufgefunden werden. Die nachalarmierten Feuerwehren sowie die Drohneneinheit konnten ihren Einsatz noch auf der Anfahrt abbrechen. Dank des schnellen Eingreifens aller Beteiligten nahm der Vorfall ein rasches und glückliches Ende.