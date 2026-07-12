Kleinflugzeug mit 4 Insassen in Niederösterreich abgestürzt: 2 Tote

In Gaming (Bezirk Scheibbs, Niederösterreich) läuft gerade ein schwieriger Rettungseinsatz in unwegsamem Gelände: Ein Kleinflugzeug mit vier Insassen ist über schwer zugänglichem Terrain abgestürzt.

Der Einsatz gestaltet sich laut Polizei äußerst schwierig, da das Kleinflugzeug in unwegsamem Gelände abgestürzt sein soll. Gegen 11.50 wurden die Einsatzkräfte alarmiert, seitdem wird mit allen Mitteln versucht, das Flugzeug und die Insassen im Gemeindegebiet von Gaming zu bergen.

Zwei Personen verstorben, zwei schwer verletzt

Laut Medienberichten soll es zwei Tote geben, die anderen beiden Insassen sollen schwer verletzt worden sein. Offiziell bestätigt ist das von der Polizei allerdings noch nicht. Ihren Informationen ist ein „Christopherus 5“-Hubschrauber im Einsatz, der zumindest eine verletzte Person nach Krankenhaus in Linz gebracht hat. Die Kommunikation zwischen den Einsatzkräften läuft aktuell per Funk. Nähere Details sind derzeit noch nicht bekannt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 12.07.2026 um 14:34 Uhr aktualisiert