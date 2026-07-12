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/ ©Pexels/Ramon Karolan
Das Bild auf 5min.at zeigt ein Kleinflugzeug.
Das Kleinflugzeug startete am Flugplatz Seitenstetten, bevor es über dem Gemeindegebiet von Gaming abstürzte.
Gaming
12/07/2026
Tragisches Unglück

Tödlicher Flugunfall in Niederösterreich: Details wurden nun bekannt

Es herrscht traurige Gewissheit: Der 47-jährige Pilot des Kleinflugzeuges, sowie seine Passagierin (ebenfalls 47) erlagen direkt an der Absturzstelle ihren schweren Verletzungen. Das Landeskriminalamt Niederösterreich ermittelt.

von Julia Resl Das Foto auf 5 Minuten zeigt die Redakteurin Julia Resl.
1 Minute Lesezeit(133 Wörter)
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Im Gemeindegebiet von Gaming ereignete sich am 12. Juli 2026, gegen 11.45 Uhr, ein tragischer Flugunfall. Ein Kleinflugzeug, das vom Flugplatz Seitenstetten gestartet war, stürzte mit vier Personen an Bord aus bislang unbekannter Ursache in unwegsamem Gelände ab.

Pilot und Passagierin (beide 47) starben noch an der Unfallstelle

Für den 47-jährigen Piloten und seine 47-jährige Passagierin kam jede Hilfe zu spät. Sie erlagen noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen. Ein 41-jähriger Mann sowie eine 15-jährige Jugendliche erlitten Verletzungen unbestimmten Grades und wurden in Krankenhäuser gebracht.

Jetzt ermittelt das Landeskriminalamt Niederösterreich

Das Landeskriminalamt Niederösterreich (Ermittlungsbereich Leib/Leben und Assistenzbereich Tatort) hat die Erhebungen zur Unfallursache übernommen. Zudem wurde die Sicherheitsuntersuchungsstelle des Bundes in die Erhebungen eingebunden.

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