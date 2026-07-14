Vermummter brach in Firmengebäude ein: Anrainer meldete verdächtige Wahrnehmung

Einbrecher in Fräuleinmühle (Bezirk Sankt Pölten, Niederösterreich) auf frischer Tat ertappt: Der 29-Jährige war gerade dabei, einen Diebstahl in einem Firmengebäude zu begehen. Er wurde vorläufig festgenommen.

Ein aufmerksamer Anrainer meldete am gestrigen Montag, den 13. Juli 2026 gegen 22.25 Uhr, eine verdächtige Wahrnehmung über eine vermummte Person vor einer Firma in Fräuleinmühle, Bezirk St. Pölten. Bedienstete der Polizeiinspektion Herzogenburg trafen kurz nach der Anzeigenerstattung am Einsatzort ein und nahmen den verdächtigen Mann wahr.

Als der Mann die Polizei sah, versuchte er sofort, zu flüchten

Beim Erblicken der Polizisten flüchtete dieser zu Fuß und warf im Verlauf seiner Flucht ein mitgeführtes Werkzeug weg. Der Mann wurde schließlich von den einschreitenden Beamten vorläufig festgenommen. Bei dem Beschuldigten handelt es sich um einen 29-jährigen slowakischen Staatsbürger.

Einbruchswerkzeug und Sturmhauben

Im Zuge der Personendurchsuchung fanden die Polizisten eine Taschenlampe, Handschuhe und einen Schlauchschal vor. Im Fahrzeug des Beschuldigten konnten unter anderem Einbruchswerkzeug und Sturmhauben sichergestellt werden. Der 29-Jährige verweigerte die Aussage. Er wird der Staatsanwaltschaft St. Pölten angezeigt.