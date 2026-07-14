Knapp 6 Prozent Minus im Juni: Passagierzahlen am Flughafen Wien sinken

Die Krise im Nahen Osten bremst weiterhin den Flugverkehr in Wien-Schwechat: Wegen gestrichener oder reduzierter Verbindungen ging die Zahl der Passagiere im Juni um 5,9 Prozent zurück.

Im Juni verzeichnete der Flughafen einen deutlichen Passagierrückgang von fast 6 Prozent. Auch das gesamte erste Halbjahr lief schwächer: Von Jänner bis Juni 2026 sank das Aufkommen im Jahresvergleich um 3,2 Prozent auf 14.267.744 Reisende. Wie der Flughafen am Dienstag, den 14. Juli 2026 mitteilte, liegt das primär am ausgedünnten Angebot der Billigairlines sowie an Flugstreichungen infolge der anhaltenden Krise im Nahen und Mittleren Osten.

Luftfracht legte allerdings zu

Trotz der Dämpfer am Standort Wien wächst die gesamte Flughafen-Wien-Gruppe weiter: Zusammen mit Malta und Kosice stieg das Passagieraufkommen im Juni minimal um 0,2 Prozent auf über 4 Millionen Fluggäste. Das erste Halbjahr schloss die Gruppe mit einem Plus von 1,9 Prozent (knapp 20 Millionen Passagiere) ab. Ein starker Treiber war im Juni zudem die Luftfracht, die im Jahresvergleich um 5,0 Prozent auf 27.058 Tonnen zulegte.

Flughafen-Gruppe verdient weiterhin gutes Geld

Die Flughafen-Wien-Gruppe verdient weiterhin gutes Geld. Zum Konzern gehören auch die Flughäfen in Malta und Kosice. Im ersten Vierteljahr 2026 stieg der Umsatz auf fast 240 Millionen Euro. Der Gewinn wuchs auf 42 Millionen Euro. Für das gesamte Jahr erwartet das Unternehmen einen Gewinn von 210 Millionen Euro. Bis zum Jahr 2030 will der Flughafen viel Geld ausgeben: 1,5 Milliarden Euro sollen in die Standorte Wien und Malta investiert werden. Auch für Reisende gibt es im Sommer ein großes Angebot. Vom Flughafen Wien aus kann man rund 200 verschiedene Orte anfliegen. Die Fluglinie Austrian Airlines (AUA) fliegt dabei zu mehr als 120 Zielen. Die Billiglinie Ryanair bietet Flüge zu 73 Zielen in Europa an.