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Ein Bild auf 5min.at zeigt den Einsatz nach dem Motorradunfall auf der A21-Anschlussstelle.
Ein Motorradunfall forderte am Dienstag die Einsatzkräfte.
Brunn am Gebirge
15/07/2026
Einsatz

Unfall auf A21-Anschlussstelle: Biker in Graben geschleudert

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Dienstagabend im Baustellenbereich entlang der Autobahn-Anschlussstelle Brunn am Gebirge im Bezirk Mödling. Ein Motorradfahrer ist dort von der Straße abgekommen.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(122 Wörter)
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Ein Motorradlenker kam am Dienstagabend im Baustellenbereich entlang der Autobahn-Anschlussstelle Brunn am Gebirge im Bezirk Mödling (Niederösterreich) ab und prallte in einen Entwässerungsschacht. In der Folge wurde der Mann in einen rund zwei Meter tiefen Graben geschleudert.

Biker verletzt

Beim Eintreffen der Feuerwehr wurde er bereits von dem anwesenden Notarzt sowie der Besatzung des Rettungswagens behandelt. Anschließend wurde der Verletzte schonend in das Einsatzfahrzeug umgelagert. Die Florianis übernahmen danach die Bergung des Motorrades. „Das Wrack wurde mit Hilfe des Krans auf das Plateau verladen und in einer speziellen Motorradhalterung gesichert“, heißt es abschließend vonseiten der Feuerwehr Gießhübl. Nach rund eineinhalb Stunden konnten sie wieder einrücken.

Ein Bild auf 5min.at zeigt den Einsatz nach dem Motorradunfall auf der A21-Anschlussstelle.
©FF Gießhübl
Das Motorrad-Wrack wurde mit einem Kran geborgen.
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