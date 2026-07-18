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/ ©Fotomontage: Canva & 5 Minuten
Foto in Beitrag von 5min.at zeigt eine Kerze und dahinter ein Rettungsauto in schwarz-weiß.
Nach dem Unfall in Oed blieb die Westautobahn für die Rettungs- und Bergungsarbeiten komplett gesperrt.
Niederösterreich
18/07/2026
Tödlicher Unfall

Horror-Unfall auf A1: Leitschiene durchbohrt Auto – zwei Tote und eine Schwerverletzte

Ein schwerer Unfall auf der A1 in Niederösterreich forderte am Samstag zwei Menschenleben. Eine Frau wurde schwer verletzt.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(113 Wörter)
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Ein Verkehrsunfall auf der Westautobahn (A1) im niederösterreichischen Bezirk Amstetten hat am frühen Samstagmorgen zwei Menschenleben gefordert. Gegen 7 Uhr kam ein Personenkraftwagen von der Fahrbahn ab und prallte mit voller Wucht gegen eine Leitschiene, die das Fahrzeug durchbohrte, wie aus ersten Berichten hervorgeht.

Frau überlebte Unglück

Für zwei männliche Insassen kam jede Hilfe zu spät. Eine Frau, die sich ebenfalls in dem Wagen befand, überlebte das Unglück mit schweren Verletzungen. Nach der Erstversorgung durch die Rettungskräfte vor Ort wurde sie mit dem Notarzthubschrauber Christophorus 15 in ein Krankenhaus nach Linz geflogen, die Fahrbahn wurde gesperrt.

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