Horror-Unfall auf A1: Leitschiene durchbohrt Auto – zwei Tote und eine Schwerverletzte

Ein schwerer Unfall auf der A1 in Niederösterreich forderte am Samstag zwei Menschenleben. Eine Frau wurde schwer verletzt.

Nach dem Unfall in Oed blieb die Westautobahn für die Rettungs- und Bergungsarbeiten komplett gesperrt.

Nach dem Unfall in Oed blieb die Westautobahn für die Rettungs- und Bergungsarbeiten komplett gesperrt.

Ein Verkehrsunfall auf der Westautobahn (A1) im niederösterreichischen Bezirk Amstetten hat am frühen Samstagmorgen zwei Menschenleben gefordert. Gegen 7 Uhr kam ein Personenkraftwagen von der Fahrbahn ab und prallte mit voller Wucht gegen eine Leitschiene, die das Fahrzeug durchbohrte, wie aus ersten Berichten hervorgeht.

Frau überlebte Unglück

Für zwei männliche Insassen kam jede Hilfe zu spät. Eine Frau, die sich ebenfalls in dem Wagen befand, überlebte das Unglück mit schweren Verletzungen. Nach der Erstversorgung durch die Rettungskräfte vor Ort wurde sie mit dem Notarzthubschrauber Christophorus 15 in ein Krankenhaus nach Linz geflogen, die Fahrbahn wurde gesperrt.