Rund 940.000 Euro investiert: Straßensanierungen in Warth und Altlengbach abgeschlossen

In Warth betraf dies die L 143 Kirchauer Straße. Weil der Zustand nicht mehr den modernen Verkehrserfordernissen entsprach, wurde die Fahrbahn auf einer Länge von rund 530 Metern erneuert. Die Straßenmeisterei Neunkirchen und die Firma Pusiol aus Gloggnitz setzten das Projekt mit einem Kostenaufwand von rund 150.000 Euro um.

Schaden nach Starkregen

In Altlengbach wurden auf der L 124 umfangreiche Hangsicherungs- und Fahrbahnerneuerungsarbeiten fertiggestellt. Diese waren nach dem Starkregenereignis im September 2024 notwendig geworden, da die Böschung zum Lengbach auf einer Länge von rund 200 Metern bis zu zwei Meter tief abgerutscht war. Die Straßenmeisterei Neulengbach behob die Schäden in rund fünfmonatiger Bauzeit gemeinsam mit regionalen Bau- und Lieferfirmen. Die Gesamtkosten beliefen sich hier auf rund 790.000 Euro.