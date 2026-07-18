Drei Verletzte nach Zusammenstoß im Bezirk Hollabrunn

Beim Linksabbiegen übersah eine 55-jährige Autofahrerin vermutlich einen entgegenkommenden Kastenwagen. Ihr Wagen wurde in den Straßengraben geschleudert und blieb auf der Seite liegen.

Am Freitagnachmittag kam es auf der L43 im Gemeindegebiet von Hohenwarth-Mühlbach am Manhartsberg im Bezirk Hollabrunn zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 25-jähriger Mann aus dem Bezirk Horn war gegen 14:55 Uhr gemeinsam mit seinem 24-jährigen Beifahrer, ebenfalls aus dem Bezirk Horn, in einem Kastenwagen von Hohenwarth kommend in Richtung Strass unterwegs.

Im Graben gelandet

Zur selben Zeit fuhr eine 55-jährige Frau aus dem Bezirk Hollabrunn mit ihrem Pkw in die entgegengesetzte Richtung. Als die Autofahrerin bei der Kreuzung in Richtung Ronthal nach links abbiegen wollte, übersah sie vermutlich den entgegenkommenden Kastenwagen, woraufhin die beiden Fahrzeuge kollidierten. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Pkw in den Straßengraben geschleudert, wo er auf der Seite liegend zum Stillstand kam.

Notarzthubschrauber vor Ort

Der Kastenwagen streifte nach dem Zusammenstoß noch ein nachfolgendes Fahrzeug. Die 55-jährige Pkw-Lenkerin erlitt bei dem Unfall Verletzungen unbestimmten Grades und musste nach der Erstversorgung mit dem Notarzthubschrauber in das Universitätsklinikum Krems geflogen werden. Der Fahrer des Kastenwagens und sein Beifahrer kamen ersten Erkenntnissen zufolge mit leichten Verletzungen davon.