Elektriker muss weg – dann wird Gehalt komplett eingestellt

Nachdem ihm gesagt wurde, er müsse sich einen neuen Job suchen, arbeitete ein niederösterreichischer Elektriker noch zwei Monate weiter. Das Gehalt wurde allerdings eingestellt. Er schaltete daraufhin die Arbeiterkammer (AK) ein.

Ein Elektriker aus dem Bezirk Neunkirchen (Niederösterreich) wurde kurz nach Weihnachten darüber informiert, dass er sich im neuen Jahr einen neuen Job suchen müsse, berichtet die Arbeiterkammer (AK) nun. Bis Ende Februar arbeitete er allerdings noch weiter, doch schon im Jänner blieb sein Lohn aus.

Nicht nur beim Lohn stimmte was nicht

Grund genug für den Elektriker, zur AK-Bezirksstelle zu gehen, wo sich heraus stellte, dass nicht nur der Lohn fehlte. Auch anteilige Zahlungen von Urlaubs- und Weihnachtsgeld wurden nicht korrekt ausbezahlt, wissen die Experten. Außerdem ist ein Teil seines Resturlaubs auch schon verfallen gewesen.

Offener Urlaub verfällt nach zwei Jahren

Die AK intervenierte also und machte so die noch offenen Ansprüche geltend. „So erhielt der Elektriker schließlich insgesamt 7.600 Euro nachbezahlt“, wissen die AK-Experten. Marianne Landa von der Bezirksstelle in Neunkirchen erinnert sich noch genau: „Der Mann ging davon aus, dass er den gesamten offenen Urlaub noch einfordern kann. Das ist aber ein weit verbreiteter Irrtum, denn leider verfällt offener Urlaub nach zwei Jahren.“