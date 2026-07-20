5.000 Euro Belohnung: Polizei sucht jetzt nach diesem Mann

Ein bisher unbekannter Mann hat mit einer FFP2-Maske am 19. Juni 2026 gegen 14.10 Uhr eine Bankfiliale am Korneuburger Hauptplatz ausgeraubt. Nun wird nach einem Tatverdächtigen mittels Lichtbildern gesucht.

Die Tat ereignete sich vor ziemlich genau einem Monat, am 19. Juni 2026. Ein Mann hat dabei die Bankfiliale am Korneuburger Hauptplatz (Niederösterreich) betreten und ist zielstrebig am Empfangsschalter vorbei direktin das Büro einer Angestellten gegangen. Dort schloss er die Bürotür und nötigte die Mitarbeiterin zur Herausgabe von Geld aus dem Tresor. Daraufhin schlug er auf das am Boden liegende Opfer mehrmals ein, ehe er die Bankfiliale verließ und mit einem E-Scooter flüchtete. Das Opfer wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht – wir haben berichtet.

E-Scooter nahe dem Tatort gefunden

Nun, einen Monat später, veröffentlicht die Polizei Lichtbilder und erhofft sich dadurch neue Informationen zum Tatverdächtigen, der auf den Bildern gezeigt wird. Nahe des Tatorts wurde auch ein E-Scooter gefunden, von dem man vermutet, dass er womöglich aus einer Straftat stammt. Einem Besitzer konnte er jedenfalls noch nicht zugeordnet werden.

©LPD NÖ Diesen besitzerlosen E-Scooter fand die Polizei nahe des Tatorts.

Polizei hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung

Nun erhofft man sich Hinweise aus der Bevölkerung und lobt für Hinweise, die zur Festnahme führen, auch eine Belohnung in Höhe von 5.000 Euro aus, heißt es seitens der Polizei nun. Hinweise werden an das Landeskriminalamt Niederösterreich unter der Nummer 059133 303333 erbeten und werden auf Wunsch vertraulich behandelt.