Tunnel-Tragödie beim Semmering: Arbeiter (45) tot, 54-Jähriger schwer verletzt

Bei der Tunnelbaustelle des Semmering-Basistunnels hat sich eine Tragödie ereignet. Ein 45-jähriger Arbeiter aus Kroatien ist bei einem Unfall verstorben, ein 54-jähriger Österreicher wurde schwer verletzt.

Am späten Vormittag wurden die niederösterreichischen Einsatzkräfte zum Semmering-Basistunnel, der eine direkte Zugverbindung durch den Berg zwischen der Steiermark und Niederösterreich herstellen sollte, gerufen. Grund dafür war ein Arbeitsunfall. Wie sich herausstellte, ist ein Arbeiter verstorben, ein Zweiter wurde schwer verletzt ins Krankenhaus geflogen, wie die Polizei gegenüber 5 Minuten bestätigt. Noch ist unklar, wie es zu dem Unfall gekommen ist. Weitere Informationen folgen.