Zwei Studentenheime insolvent: Müssen Studenten jetzt raus?

Das Sanierungsverfahren wurde zwar bereits beantragt, jedoch noch nicht eröffnet, heißt es nun seitens des Alpenländischen Kreditorenverbands (AKV) in einer Aussendung. Die Antragstellerin wurde im Jahr 2018 gegründet und betreibt unmittelbar beim neuen City Campus in Wiener Neustadt ein Studentenheim mit insgesamt 67 vermietbaren Wohneinheiten. Zwei Dienstnehmer sind von der Insolvenz betroffen, ebenfalls beantragt wurde die Eröffnung eines Sanierungsverfahrens ohne Eigenverwaltung über das Vermögen der Campus Residence Grünangergasse. In jener Gasse werden ebenfalls Wohneinheiten vermietet. Hier sind drei Mitarbeiter betroffen.

Der Grund für die Insolvenz

Als Gründe für das Abgleiten in die Insolvenz gibt das Unternehmen die erheblich gestiegenen Energie-, Betriebs- und Finanzierungskosten an. Gleichzeitig habe man es nicht geschafft, diese Kostensteigerungen an die Mieter weiterzugeben. Zudem hat sich das Preisniveau bei Kurzzeitvermietungen wegen des hohen Angebotsrückgangs bzw. verschärften Wettbewerbs verschlechtert. Zudem dürfte es aktuell ein Gerichtsverfahren betreffend behaupteter Mietzinsminderungsansprüche von Bewohnern geben. Die Kosten des Verfahrens hätten die finanzielle Situation zusätzlich belastet, so der AKV.

Mehrere Millionen Euro an Forderungen

Nachdem im Zuge einer aktuellen Immobilienbewertung auch noch ein deutlich geringerer Liegenschaftswert festgestellt worden ist als die bestehenden Finanzierungsverbindlichkeiten erwarten ließen und Gespräche mit der finanzierenden Bank über eine nachhaltige Restrukturierung gescheitert sind, geht man von einer Überschuldung aus. Zu den Vermögenswerten zählen insbesondere die betrieblich genutzte Liegenschaft samt Inventar sowie Forderungen gegenüber einer verbundenen Gesellschaft. Vom Insolvenzverfahren in der Ungargasse sind 13 Gläubiger mit Gesamtforderungen von rund 5,8 Millionen Euro betroffen. In der Grünangergasse sind es zehn Gläubiger mit Forderungen von rund 4,4 Millionen Euro.

So soll das Unternehmen fortgeführt werden

Das Unternehmen soll allerdings auf jeden Fall fortgeführt werden. In beiden Fällen beabsichtigt man, den Gläubigern eine Quote von 20 Prozent, zahlbar binnen zwei Jahren, vorzulegen. Die Vermietung an Studierende soll künftig eingestellt und die Objekte ausschließlich im Bereich der Kurzzeitvermietung betrieben werden.